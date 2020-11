Covid: Sileri, su vaccino ci si può fidare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli enti regolatori - aggiunge Sileri - hanno una storia importante di vigilanza accurata, faccio davvero fatica a pensare all’insicurezza. Quando sento dire: ‘io aspetterei per farlo’ non sono per niente d’accordo. Io pregherei di essere tra i primi selezionati se fossi una persona con fragilità. 3,4 milioni di dosi del Pfizer copriranno 1,7 persone, la stessa cosa sarà fatta con gli altri, vi sarà disponibilità per tutta Europa, ma aspettiamo le certificazioni", conclude il viceministro. (Rin)