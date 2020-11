Covid: Polichetti (Fials), contagi in cliniche private, sanità pubblica ha gestito meglio crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I contagi nelle cliniche private della Campania, tra cui la Malzoni di Avellino, dimostrano che sanità pubblica, seppur con le sue criticità, ha saputo gestire meglio l'emergenza Covid". Così Mario Polichetti, segretario provinciale della Fials Salerno, commenta l'ultimo caso di positività emerso alla casa di cura privata Malzoni di Avellino. "A marzo - prosegue - durante la prima fase, ci fu detto che sarebbero state prese le precauzioni giuste per tutelare medici e pazienti. Adesso il risultato di quelle promesse è evidente nelle strutture private. Nel comparto pubblico invece, come dimostra il reparto di 'Gravidanza a rischio' dell'ospedale di Salerno, non ha mai interrotto la propria attività. I ricoveri in altri reparti, seppur limitati, non si sono mai fermati. Certamente, le problematiche ci sono e sono note a tutti. Ma si affrontano sicuramente in maniera molto più netta di quanto accade nelle cliniche private dove il profitto viene messo davanti alla salute di lavoratori e pazienti. Ecco perché bisogna continuare a credere e investire nel pubblico, dove esiste una macchina efficiente che, se gestita bene, può dare risultati eccellenti", conclude. (Ren)