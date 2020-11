Covid: Toti (Regioni), criticità per settore sciistico, esecuzione tamponi, superamento carenze personale sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso del confronto odierno sono emerse però anche altre criticità. C’è prima di tutto - ha spiegato Toti - l’esigenza di considerare nell’ambito dei ristori previsti dalle normative vigenti anche le limitazioni disciplinate da specifiche ordinanze regionali, concertate con il ministero della Salute. Presentiamo poi oggi al governo - ha proseguito il presidente della Liguria - un ordine del giorno perché si faccia chiarezza in materia di demanio marittimo, richiedendo chiarimenti in ordine alla disciplina delle proroghe delle concessioni demaniali marittime connesse al necessario rilancio del settore turistico e per contenere i danni subiti dalle imprese a causa dell’emergenza epidemiologica. C’è inoltre - ha continuato il vicepresidente della Conferenza delle Regioni - il tema del coinvolgimento dei medici di medicina generale nella esecuzione dei tamponi rapidi così come previsto dal recente accordo collettivo nazionale ed anche a seguito della sentenza del Tar Lazio. Su questo chiediamo un intervento chiarificatore del governo riservandoci di costituirci in giudizio come sistema delle Regioni per impugnare la stessa sentenza del Tar al Consiglio di Stato. Da ultimo - ha concluso Toti - la Conferenza delle Regioni ha condiviso un documento con le organizzazioni sindacali con una serie di proposte per contrastare la carenza di personale sanitario ed infermieristico nelle strutture socio-sanitarie per anziani, segnalando In particolare l’esigenza di riformare la disciplina". (Com)