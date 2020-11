Covid: Iovino (M5s), De Luca ha il dovere di fare chiarezza sui numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca ha il dovere di rispondere a chi gli pone domande che riguardano la salute dei cittadini della regione che governa. Non è a suon di querele che si garantisce il diritto alla vita, ma collaborando con chi vuole aiutarlo a salvare la Campania e facendo chiarezza, una volta per tutte, su numeri di posti letto e terapie intensive che continuano a ballare e a moltiplicarsi senza una logica, mentre centinaia di cittadini ogni giorno fanno file fino a 48 ore nelle ambulanze o nelle auto private, prima di essere assistiti". Così il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Iovino. "Se in un anno le terapie intensive passano da 621 a 320 - prosegue - o se i fondi del Governo sono 780 milioni, mentre lui continua a dire che ne sono arrivati appena 246, c'è qualcosa che non va. Invece di continuare a offendere, a sperperare soldi pubblici in dirette istituzionali che trasforma in grottesche gag, mettesse le carte sul tavolo. Per intervenire, c'è bisogno di avere contezza di cifre e numeri reali. Non di battute e minacce di denunce. Non è così che si governa, ma da uomini di Stato con senso di responsabilità". (Ren)