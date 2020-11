Irpinia: de Magistris, una ferita ancora aperta in ognuno di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono quarant’anni da quella terribile sera in cui la terra tremò portandosi via vite, speranze e futuro. Una ferita ancora aperta in ognuno di noi". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris che in un video post su Facebook ha ricordato la sua personale esperienza del terremoto che il 23 novembre del 1980 ha colpito l'Irpinia. "Un disastro naturale diventato poi disastro politico e speculazione camorristica - ha aggiunto il sindaco - Una calamità permanente, aggravata dal commissariamento, di cui paghiamo le conseguenze ancora oggi dato che il debito principale del Comune di Napoli risale proprio al post terremoto, di cui paghiamo ancora gli interessi. Il disastro finanziario ereditato dal Comune di Napoli ha lì la sua origine principale". "Oggi - conclude il sindaco - è importante stringersi in quel ricordo che ha unito le nostre popolazioni attraverso la rete di solidarietà e ricordare la figura di Sandro Pertini quando venne a visitare i luoghi del disastro. Appena finirà la zona rossa si terrà una grande mostra fotografica inedita dedicata proprio a quei giorni così difficili in Campania e Basilicata". (Ren)