Covid: De Luca, senza controlli inutile istituire zone rosse

- "Mi è sembrato di cogliere che le Regioni potevano istituire le zone rosse. La Campania ha anticipato tutte le misure possibili e immaginabili. Non siamo andati oltre per due ragioni: la prima, non è chiaro se il ristoro economico per attività viene garantito anche di fronte a misure regionali, la seconda – ancora più di sostanza – perché mancavano i controlli. Quando fatta zona rossa ad Arzano abbiamo sudato per avere dopo 48 ore un minimo di presenza, non ne parliamo di Marcianise e Orta di Atella. Chiarisco la mia posizione per l’ennesima volta: dovevano fare la zona rossa a ottobre e in tutta Italia, così avremmo evitato il caos di ordinanze e Dpcm. Avremmo preso misura semplice, chiara e soprattutto efficace col freno al contagio. Oggi avremmo avuto la situazione sotto controllo. Solo io, in Italia, lo ho proposto e nessuno ha avuto il coraggio di andare avanti". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)