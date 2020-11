Covid: De Luca, se ci rilassiamo a Natale ci sarà fiammata di decessi a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La zona rossa è molto virtuale, abbiamo noi il dovere di essere responsabili e attenti. Allora cerchiamo di non rilassarci per le prossime settimane. Si sta facendo discussione allucinante sulle feste. Se ci rilassiamo per Natale avremo ondata nuova di contagio a gennaio con fiammata di decessi per Covid. Ognuno si faccia esame di coscienza e decida quale comportamento è da tenere". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)