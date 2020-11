Trasporti: con Federmotorizzazione e Assomobilità il Microbility Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un documento (WhitePaper) in cui verranno presto raccolti gli aspetti critici e i punti forti della micromobilità, da condividere con le amministrazioni locali, per rafforzare la collaborazione ed il dialogo con le istituzioni. È l'impegno di Federmotorizzazione Confcommercio e Assomobilità (Confcommercio Milano) a bilancio della prima edizione del Micromibility Day, evento visto da più di 1.100 utenti sui canali social dedicati (Facebook e Twitch). Stando al relativo comunicato stampa, protagoniste della recente giornata le aziende della micromobilità associate a Confcommercio Milano (per la categoria scooter elettrici presenti in video MiMoto ed E-Cooltra, per i monopattini elettrici collegati da Roma Helbiz e presente in studio a Milano Bit). Promotore dell'iniziativa il presidente di Federmotorizzazione ed Assomobilità Simonpaolo Buongiardino. (segue) (Com)