Campania: Ciarambino (M5s), De Luca offendendo il governo offende il popolo

- "Le parole di De Luca contro il governo e i nostri ministri offendono un popolo intero. Denigrando chi si impegna ogni giorno a mettere in campo mezzi e risorse per salvaguardare la salute di tutti, il governatore della Campania manca di rispetto a chi soffre su una barella sistemata in un corridoio d'ospedale, perché i posti di cui parla sono a conoscenza solo sua, a chi ha perso parenti e amici e non ha potuto neppure salutarli per l'ultima volta, a chi si batte e sacrifica per salvare vite umane e lo fa con pochi mezzi, meno uomini e armi spuntate per effetto di un sistema affossato proprio da chi oggi governa questa regione". Lo ha detto il capogruppo regionale M5s Valeria Ciarabimo: "E mentre De Luca sorride sornione alle sue battute, molti nostri conterranei non sanno se domani riusciranno a mettere un piatto a tavola. Invoca educazione e correttezza, quando è sotto gli occhi di tutti che il solo ad aver fatto venir meno i valori di lealtà e garbo istituzionale è proprio lui". E quindi: "Fanno bene Di Maio e gli altri ministri a non rispondere a provocazioni di alcun tipo. L'unica risposta è quella che responsabilmente il Governo e noi rappresentanti delle istituzioni ci sforziamo di dare ogni giorno è quella di continuare a lavorare con il massimo impegno, avendo come unico interesse la salute della nostra gente e il futuro della nostra terra". (Ren)