Covid: Marsilio, cabina regia mette Abruzzo in zona rossa

- "Poco fa il ministro Speranza mi ha comunicato che la cabina di regia ha certificato l'attribuzione all'Abruzzo della 'zona rossa', come avevamo previsto e anticipato con una nostra ordinanza. L'ordinanza verrà formalizzata tra stasera e domattina e dovrebbe entrare in vigore alle ore 24 di domani. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza scatteranno tutte le misure previste dal decreto Ristori per le attività colpite dalla restrizione e per le famiglie che hanno i figli in didattica a distanza". Lo dichiara in una nota il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. (Com)