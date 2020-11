Calabria: Boccia, Santelli indimenticabile, il suo lavoro merita il nostro rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 23 novembre "la Conferenza Stato-Regioni si terrà dalla sede della Regione Calabria grazie alla cortese ospitalità del presidente Nino Spirlì. Il governo è vicino con tutte le forze agli operatori sanitari calabresi, ai pazienti, alla Calabria onesta e alle sue istituzioni nel solco della collaborazione già avviata con l'indimenticabile presidente Jole Santelli, il cui lavoro in difesa del territorio e della comunità calabrese, oggi più che mai, merita il nostro apprezzamento e rispetto". Lo dice il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. (Com)