Sardegna: la Giunta regionale vara l'assestamento di bilancio

La Giunta regionale ha dato il via libera all'assestamento di bilancio, una manovra, come ha sottolineato il presidente della Regione, Christian Solinas, "da oltre 400 milioni per affrontare l'emergenza e rafforzare gli interventi già programmati: siamo al fianco delle famiglie, delle imprese e dei territori e vogliamo superare insieme la pandemia per avviarci alle ripresa". Col provvedimento la Giunta, parole dello stesso Solinas, si propone di fornire "un forte sostegno al sistema produttivo sardo fortemente colpito e penalizzato alle conseguenze della pandemia in corso: un anno fa nessuno si sarebbe aspettato un fenomeno impattante quale è stato, e continua nostro malgrado ad essere, il coronavirus. Per questo occorre agire subito per sostenere il mondo produttivo con un'azione forte che consenta di superare la crisi e ripartire guardando con fiducia al futuro. L'attuazione dell'Accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il governo e le Autonomie speciali, relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19, ha consentito di non tagliare la spesa già programmata e di destinare i saldi di entrate pregresse ai nuovi interventi". Assestamento di bilancio licenziato dall'esecutivo regionale sardo che, come sottolinea l'assessore al Bilancio e Programmazione, Giuseppe Fasolino, "oltre a contabilizzare i ristori delle minori entrate conseguenti al Covid-19 interviene a favore del sistema economico e sociale sardo fortemente penalizzato dalla pandemia, destinando 221 milioni alle imprese e all'occupazione, 28 milioni alle politiche sociali, 20 milioni alla sanità, 34 milioni all'agricoltura, 5 al comparto scolastico, 9 agli investimenti".