Molise: Filomena Calenda eletta vicepresidente del Consiglio regionale (2)

- A seguito dell'elezione a vicepresidente del Consiglio regionale, Calenda lascerà la presidenza della IV commissione consiliare, ma resterà un membro della stessa: "Sono stati anni intensi - ha spiegato -, un'esperienza che mi ha fatto maturare e da cui ho appreso molto. Tanto è stato fatto, soprattutto per quel che concerne le politiche sociali. Al contempo, lascio la guida della Commissione con la consapevolezza che sono ancora molte le misure attese dai cittadini, soprattutto da coloro che appartengono alle fasce sociali più deboli. Continuerò - ha concluso ancora Calenda -, anche in virtù della delega ai Rapporti con gli ambiti territoriali sociali, assegnatami dal presidente Toma, a impegnarmi quotidianamente per chi ha maggiori necessità di sentire la vicinanza delle istituzioni". (Gru)