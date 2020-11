Molise: M5S, cambiano volti in Consiglio regionale ma non nostri obiettivi di trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo consiliare del Movimento cinque stelle nell'Assemblea regionale molisana, che ieri sera ha provveduto alla rielezione di tutti gli organi del Consiglio, afferma in una nota: "Avremmo fatto volentieri a meno di parlare di incarichi istituzionali nel momento più difficile della storia recente del Molise, un dibattito surreale che stride con la stretta attualità. Per questo - aggiungono gli esponenti del M5s - chiediamo scusa ai molisani. Tuttavia, abbiamo preso l'impegno di raccontare tutto ciò che accade in Consiglio regionale per rispetto nei loro confronti e perché la trasparenza per noi è un valore, a maggior ragione nelle difficoltà. Come previsto ad inizio legislatura - si legge nella nota - all'interno dell'Ufficio di presidenza il Movimento cinque stelle Molise ha cambiato i volti, non gli obbiettivi di controllo, di proposta, di trasparenza, sui quali abbiamo lavorato fin dal primo giorno grazie a Patrizia Manzo e Vittorio Nola, che hanno interpretato al meglio il proprio ruolo. Il testimone ideale ora passa nelle mani del neo vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Primiani, che ovviamente rinuncerà ad ogni indennità aggiuntiva e che avrà il compito di proseguire il cammino intrapreso nel solo interesse dei molisani". (segue) (Gru)