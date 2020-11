Covid: 511 nuovi casi di positività e 12 decessi in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 511 i nuovi casi di positività al Covid-19 (a fronte di 3.702 tamponi) registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore. Nell'isola si registrano 12 decessi (379 in tutto): cinque uomini e sette donne, in un'età compresa fra i 68 e gli 88 anni. Le vittime sono cinque residenti nella Città metropolitana di Cagliari, tre nella provincia di Sassari, due nella provincia di Oristano ed altrettanti nel Sud Sardegna. Lo si apprende dall' ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Salgono così a 18.089 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 343.699 tamponi. Sono invece 504 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (22 in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 70 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.340. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 5.727 (+210) pazienti guariti, più altri 69 guariti clinicamente. Sul territorio, di 18.089 casi positivi complessivamente accertati 3.783 (+108) sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 2.861 (+39) nel Sud Sardegna, 1.466 (+70) a Oristano, 3.105 (+109) a Nuoro, 6.874 (+185) a Sassari. (Rsc)