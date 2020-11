Covid: De Luca, usciremo da epidemia prima e meglio degli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continueremo a lavorare con serenità nelle prossime settimane. Non perdete tempo con televisioni e con lo sciacallaggio anti-Campania. Predisponetevi a leggere i dati in maniera critica. Vi ho dato qualche suggerimento su come farlo, andremo avanti così con grande rigore e lavorando sull’obiettivo di salvare la nostra Regione, le nostre famiglie, i nostri anziani, i nostri figli. Dateci una mano con comportamenti rigorosi più che altrove. Massima tranquillità: usciremo dall’epidemia prima e meglio degli altri". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)