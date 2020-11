Covid: De Luca, sgradevole spot Protezione civile per bando medici in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo carenze di personale e abbiamo chiesto noi a Protezione civile di fare un bando dedicato alla Campania per selezione i medici disponibili specializzati. Ci servivano anestesisti, pneumologi e infettivologi. Lo abbiamo finalmente avuto. C’è stata solo una cosa sgradevole: lo spot che sembrava lo spot di Emergency ma ha finito per drammatizzare una situazione già nota da mesi". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)