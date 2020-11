Trasporti: con Federmotorizzazione e Assomobilità il Microbility Day (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo periodo, prosegue la nota, si è osservato come la micromobilità sia un settore in forte sviluppo che sa catturare curiosità e attenzioni da parte non solo dell'utente privato, ma anche delle aziende e delle amministrazioni pubbliche: un nuovo modo di muoversi è entrato a far parte della vita quotidiana. La strada da fare, si legge nel documento, è ancora lunga per poter garantire un servizio sempre più efficace ed efficiente per l'intera comunità: occorre migliorare costantemente l'attenzione da parte del consumatore verso il corretto utilizzo di questi mezzi e l'educazione stradale necessaria per potersi spostare in sicurezza. Tanti i temi trattati al Micromobility Day: dalla sicurezza al vandalismo subito dalle flotte aziendali fino ad arrivare alle regole e alle norme a volte poco recepite dall'utente, ma anche altrettanto poco evidenziate dalle amministrazioni locali. (segue) (Com)