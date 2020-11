Calabria: Berlusconi, forze responsabili prendano subito distanze da affermazioni Morra su Santelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le "gravi affermazioni di un esponente importante del Movimento cinque stelle, che tutti avete letto, offendono l’intera comunità calabrese e in particolare la memoria di una nostra cara amica, Jole Santelli, una donna per bene che tanto ha fatto per la sua regione". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo intervento via Zoom alla riunione con i dirigenti nazionali di Forza Italia e i coordinatori delle grandi città che andranno al voto in primavera, riferendosi alle recenti dichiarazioni del senatore M5s Nicola Morra. "Cito queste parole - ha aggiunto Berlusconi - perché sono un esempio di quello che la politica non deve essere, del tipo di politica che noi non vogliamo. Mi attendo che tutte le forze responsabili, anche della maggioranza, ne prendano subito le distanze".(Rin)