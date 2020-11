Covid: Abruzzo, dal 30 novembre test sierologici in tutte le farmacie della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo 30 novembre sarà possibile la somministrazione di test sierologici in tutta la rete regionale delle farmacie convenzionate, pubbliche e private. E' questo il senso dell'accordo sottoscritto tra regione Abruzzo, Federfarma e Assofarm. A renderlo noto l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, dopo l'intesa firmata con il presidente regionale di Federfarma, Giancarlo Visini, e di Assofarm, Venanzio Gizzi. Nella prima fase l'attività delle farmacie si concentrerà sul supporto allo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche, ma in base all'andamento dell'epidemia e dell'esito della campagna, potrà successivamente essere estesa ad altre fasce di popolazione. Immediatamente, dunque, potranno accedere - su base volontaria - al test gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori, oltre ai loro familiari conviventi. I risultati saranno inseriti direttamente dal farmacista nella piattaforma Attra della Regione, nella quale confluiscono tutti i dati dell'andamento epidemiologico. (segue) (Gru)