Covid: Abruzzo, dal 30 novembre test sierologici in tutte le farmacie della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ogni test eseguito, il sistema sanitario regionale riconoscerà alle farmacie un costo pari a 15,58 euro, la stessa cifra che verrà richiesta a tutti coloro (non rientranti nelle categorie per le quali il test è gratuito) che volessero sottoporsi all'esame. "Le farmacie convenzionate - sottolinea Verì - come abbiamo più volte ribadito, sono parte integrante del servizio sanitario e presidi di rilievo in un'ottica di prossimità. L'attuale andamento dei contagi in Abruzzo, impone di dedicare particolare attenzione nell'adozione di ulteriori misure aggiuntive oltre a quelle già messe in atto, utili a contrastare la diffusione del virus. Di qui la scelta di sottoscrivere questo accordo con le farmacie, che impiegheranno test che rispettano le caratteristiche previste dalla normativa nazionale. Il test sierologico rapido, ancorché non fornisca una risposta definitiva sulla presenza o assenza di coronavirus - conclude l'assessore regionale alla Salute -, ci consentirà di potenziare l'attività di screening sulla popolazione, così da orientare strategie e misure per il controllo della pandemia". (Gru)