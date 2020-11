Abruzzo: Terzo settore, istituito il registro regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese ha approvato l'atto di indirizzo per il rafforzamento dell'assistenza tecnica per le attività di innovazione del Piano sociale regionale - Fsr 2019 al fine di istituire e gestire il Registro unico del Terzo settore (Runts). Il registro, istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, viene operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione. "Il registro - osserva l'assessore regionale Pietro Quaresimale - ha l'obiettivo di fornire pubblicità a un ente che opera nel Terzo settore e di rendere trasparenti i dati fondamentali riguardanti la sua struttura e l'attività svolta. L'iscrizione nel Runts consente di accedere alle agevolazioni previste per il Terzo settore e di stipulare anche convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale". (segue) (Gru)