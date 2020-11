Covid: De Luca, in Italia si scambia violenza privata per giornalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono settimane complicate, dopo la zona rossa avete notato che come per miracolo i cieli si sono rasserenati. Qualche ultimo giapponese è rimasto ma ora sono tutti soddisfatti. Vi invito a immaginare con che stato d’animo lavorano medici e operatori in questo clima di aggressione continua. Siamo in un Paese in cui il degrado della vita pubblica è a tal punto che può succedere di tutto senza che lo Stato e istituzioni di controllo dia prova di esistenza. Si scambia la violenza privata per giornalismo d’assalto, siamo l’unico Paese al mondo in cui sotto casa ti puoi trovare gente che viene a dare fastidio. Non hanno nulla a che vedere col giornalismo, questi sono atti di violenza privata. Ma in Italia può succedere di tutto". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (segue) (Ren)