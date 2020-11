Trasporti: con Federmotorizzazione e Assomobilità il Microbility Day (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono due modi per diminuire i casi di vandalismo: la prevenzione e la repressione; molto meglio fare leva sulla prevenzione. Se queste aziende continuano ad avere problemi di vandalismo in un determinato territorio, questo porterebbe le stesse aziende ad abbandonare quelle città spinti da troppe spese e complicazioni, comportando di conseguenza una diminuzione di servizi per i cittadini e per le imprese", ha detto Buongiardino, sottolineando la necessità di una mobilità sempre più integrata. "Non esiste soltanto un modo di muoversi: noi, come sistema associativo di Confcommercio Milano, abbiamo colto l'occasione di raggruppare tutte le realtà della mobilità per dar loro voce", ha aggiunto. (Com)