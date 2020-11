Molise: Filomena Calenda eletta vicepresidente del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della seduta di ieri del Consiglio regionale del Molise si è provveduto, tra l'altro, al rinnovo dell'ufficio dell'Assemblea e delle commissioni consiliari permanenti. Il consigliere Filomena Calenda, con tredici voti favorevoli, è stata eletta vicepresidente del Consiglio regionale. "Un ringraziamento ai miei colleghi per la fiducia dimostratami anche in questa occasione - ha dichiarato stamani in merito Calenda -. Questo incarico rappresenta per me un impegno nei confronti dell'intera Assemblea e di tutti i molisani. Affronterò questa nuova pagina della mia esperienza politica con dedizione e passione, operando sempre nell'interesse generale e per il bene comune. In sinergia con l'intero Ufficio di presidenza - ha continuato -, lavorerò per avvicinare la società civile all'istituzione regionale, affinché palazzo d'Aimmo rafforzi quel ruolo di guida e punto di riferimento per tutti i molisani. Sarò un arbitro imparziale dell'operato del Consiglio regionale, nel rispetto delle istanze democratiche di quest'aula e per favorire la costruttiva dialettica tra maggioranza e minoranze. Tante sono le sfide che ci attendono nei prossimi mesi, prima tra tutti vincere la battaglia contro il Covid-19 e rinvigorire il tessuto socio-economico della nostra Regione, messo a dura prova dalla pandemia". (segue) (Gru)