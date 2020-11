Covid: De Luca, in Italia si scambia violenza privata per giornalismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha aggiunto: "Siamo diventati un Paese nel quale nessuno risponde più di nulla. In queste condizioni avremo ancora di più, nei prossimi anni, la fuga dalla politica. Le persone normali non avranno più voglia di assumere impegno politico perché c’è imbarbarimento della vita pubblica. Avremo dovuto utilizzare questi mesi drammatici per fare una grande operazioni di crescita civile dell’Italia, di cancellazione dell’aggressività e propagandismo, avremo dovuto riportare i valori fondamentali, un’operazione di educazione delle giovani generazioni, spiegare che vivere la movida non come momento di gioia ma come alcolismo, bullismo e droga, come notti passate a dare fastidio agli altri, questa non è la gioia. Non è l’incontro: è un altro elemento del declino delle nostre società e dell’imbarbarimento". (Ren)