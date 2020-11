Calabria: Boccia firma proposta decreto per sospensione consigliere Tallini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha firmato la proposta di schema di decreto per il presidente del Consiglio dei ministri per la sospensione dalla carica di consigliere regionale e di presidente del Consiglio della regione Calabria, di Domenico Tallini. La sospensione dalla carica di consigliere regionale - riferisce una nota del dicastero degli Affari regionali - è prevista ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 quando è disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. (Com)