Legge Bilancio: FI, buone nuove per Ponte Stretto, non è archiviato

- Le deputate di Forza Italia elette in Sicilia Stefania Prestigiacomo, Giusi Bartolozzi e Matilde Siracusano annunciano in una nota "buone nuove per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. La Camera dei deputati ha intatti stralciato l'articolo 129 della legge di Bilancio sulla 'procedura liquidatoria della società Stretto di messina Spa'. Questo significa - spiegano - che il Ponte resta ancora una possibilità concreta. Adesso serve uno sforzo supplementare affinché si anteponga definitivamente il realismo alla sterile narrazione 'benaltrista', tanto cara al M5s". I tempi "sono maturi - continuano - per affermare il sacrosanto principio della continuità territoriale, dotando l'Isola della più importante infrastruttura materiale della sua storia. I progetti esistono, così come gli studi di fattibilità. E parte dei fondi del Recovery messi a disposizione dall'Europa possono essere utilizzati per finanziarne la realizzazione. Non esistono più alibi. Bisogna semplicemente avere il coraggio di superare - concludono - le tare ideologiche di certi Movimenti".(Com)