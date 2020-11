Molise: Micone, necessario esaltare centralità Assemblea, Aula è luogo sacro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo rilancio deve necessariamente passare attraverso un vigoroso impulso al funzionamento complessivo e spesso farraginoso della macchina regionale, a partire dal lavoro del Consiglio e delle Commissioni, al miglior raccordo possibile - nell'autonomia fondamentale dei ruoli - tra Consiglio e Giunta, al migliore impiego di tutti i dipendenti della Regione con la motivazione unanime ad un lavoro serio, responsabile ed impegnato". Lo ha detto, tra l'altro, Salvatore Micone (Udc) riconfermato questa sera alla guida del Consiglio regionale del Molise. "Lo dobbiamo all'immenso capitale umano e sociale dei molisani - ha aggiunto - alla loro resilienza, al loro senso identitario, al loro senso di appartenenza che tirano fuori quotidianamente, oltre che nei momenti di sconforto, paura e difficoltà. Lo dobbiamo ad ogni singolo cittadino di questa terra. Lo dobbiamo ai sindaci dei 136 Comuni molisani che affrontano problematiche quotidiane con ligia responsabilità accompagnate dal grande peso e dal coraggio di dover prendere spesso decisioni e scelte drastiche per tutelare le loro e le nostre comunità. È in tale ottica che invito l'Aula ad affrontare le attuali ed imminenti sfide che ci attendono, dedicando centralità ai territori nella più piena armonia con l'Istituzione Consiglio e secondo i principi di sussidiarietà, partecipazione e responsabilità. L'Assemblea dispone di poteri che le conferiscono una posizione e un ruolo centrali nell'ordinamento costituzionale e nel sistema delle autonomie locali, proprio perché in grado di incidere, prevalentemente attraverso l'esercizio del potere legislativo, sulla vita delle nostre comunità. Se quest'Aula è luogo sacro ed autentico di democrazia, essa deve essere anche il luogo che ci obbliga ad assumere il nostro ruolo con serietà e rigore nei costumi, nei comportamenti all'interno di questo palazzo, nelle Commissioni come nelle sedute plenarie". (Gru)