Covid: De Luca, da Spadafora e Bonafede atti di sciacallaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due settimane fa ho parlato con premier perché tale Spadafora aveva fatto osservazioni scorrette su Campania, un piccolo atto di sciacallaggio. Ho chiesto al presidente del consiglio di intervenire su ministri per invitarli a fare chiarezza: non è successo nulla. Poi abbiamo ascoltato cose idiote da tale Bonafede, conosciuto come Bonanotte, ministero assolutamente improbabile. Poi un nostro concittadino, tale Di Maio, che ha detto bestialità sciacallaggio intollerabile verso la nostra Regione. Rinnovo la mia sfida a dibattito pubblico in diretta tv a tutti quelli che vogliono parlare di sanità campana. Sperando che non facciano i conigli". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)