Covid: De Luca, in Campania tassi occupazione terapia intensiva al 29 percento

- "Il miracolo è testimoniato dai dati, non da sciacallaggio mediatico. I dati che proponiamo oggi: sui decessi rimaniamo la Regione più tutelata d’Italia. Su terapie intensive, oggi la Campania con uno sforzo immane fatto da agosto ad oggi, abbiamo tasso di occupazione del 29 percento. Avevamo 194 ricoveri su 656 posti disponibili, avevamo un tasso di occupazione per ricoveri ordinari del 48 percento, sono dati straordinari". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)