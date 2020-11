Covid: De Luca, Iss e ministro Salute facciano chiarezza su tamponi rapidi promossi da Zaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo periodo assistiamo ad iniziative che lasciano sconcertati. Il Veneto, un collega e amico ha pubblicizzato esistenza tampone rapido che verifica in tre minuti. Ho visto la dimostrazione di Zaia, ci avviciniamo al Natale e devo essere buono: non si spiega perché la validità dei tamponi la deve fissare il ministero della Salute. Esistono i tamponi affidabili o no? Poiché li distribuisce Arcuri, se ci sono avete il dovere di consegnarli alle Regioni e se non ci sono o non sono affidabili, avete il dovere di chiarire che non esistono". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Suggerisco di non seguire l’esempio del mio collega e amico insieme Zaia. Se ti inzeppi il cottonfiocc rischi di rompere la membrana. Sono cose serie. Evitiamo di avere un annuncio a sorpresa ogni giorno. Su queste cose Iss e Ministero dovrebbero parlare chiaro".(Ren)