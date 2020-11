Covid: De Luca, relazione ispettori in Campania è arrivata solo sui giornali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora oggi la Regione non è a conoscenza della relazione dei cosiddetti ispettori. Cosa è che quelle relazioni sono arrivate prima sui giornali che all’ente. Le Regioni per esempio non sono informate sui criteri dell’Rt, il cosiddetto indice di contagiosità. Ci sono cose che non sono trasparenti né chiare. Non è possibile avere serenità e collaborazione quando un consulente del ministro della Salute parla continuamente e dice esattamente il contrari odi ciò che fa il ministro. Allora o va a casa uno o l’altro. Questo livello di pressapochismo non è accettabile in un Paese serio". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)