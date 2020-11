Covid: De Luca, su tende dell'esercito doppia idiozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ovviamente abbiamo avuto appesantimento nei pronto soccorso, in quella circostanza abbiamo subito altro atto di sciacallaggio: ricordate l’ospedale militare non chiesto da nessuno? Serviva solo a drammatizzare la situazione. I nostri numeri sono disponibili per tutti i cittadini italiani. L’esercito potrebbe dare le tende? Doppia idiozia: abbiamo quelle della Protezione civile regionale ma c’è bisogno del personale da mettere nelle tende". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca. (Ren)