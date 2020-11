Covid: De Luca, in Campania tasso più basso tra grandi Regioni per terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un raffronto su tabella giornaliera della Protezione civile. In Campania 194 ricoveri in terapia intensiva, in Lombardia 915, Piemonte 390, Veneto 279, Emilia Romagna 244, Lazio 329, Toscana 287, Sicilia 240, Puglia 200. Questo dato è significativo per chiarire il miracolo fatto per i 656 posti realizzati in tre mesi lavorando d’estate". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)