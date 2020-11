Napoli: De Luca, fallisce il Ctp ma a de Magistris non importa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Covid passa, adesso si prepariamo per programmazione europea. Metteremo a punto piano militare per fare le vaccinazioni anti-Covid. Ci stiamo preparando a questa nuova scadenza. Non perdiamo vista obiettivi fondi europei, sperando che arrivino. Stiamo lavorando su idee interessanti. VI ho accennato che abbiamo in Campania gruppi di imprenditori che lavorano su aerei con motori elettrici, al lavoro sui trasporti, tra pochi giorni ci sarà fallimento anche del Ctp ma è l’ultimo dei problemi per turismi tv. Cosa analoga per Anm. Abbiamo chiesto incontro al governo per piano socioeconomico della Campania a governo. Noi continuiamo a lavorare su grande questione su cui c’è totale distrazione". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)