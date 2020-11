Molise: Micone riconfermato presidente del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, ancora in corso, ha riconfermato alla guida dell'Assemblea molisana come presidente Salvatore Micone (Udc). Per Micone si tratta del secondo mandato a palazzo D'Aimmo che ora potrà proseguire nel suo incarico fino alla scadenza di questa consiliatura. Il Consiglio dovrà procedere sempre nella giornata di oggi alla nomina degli altri componenti l'Ufficio di presidenza (due vicepresidenti e due consiglieri segretari). Per la riconferma di Micone hanno votato a favore tutti i gruppi politici eccezion fatta per quello del M5s che ha votato scheda bianca. (Gru)