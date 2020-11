Molise: presidente Micone, rinnovo mio impegno per continuare a svolgere ruolo di garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con lo stesso spirito e lo stesso senso di responsabilità, intendo rinnovare il mio impegno nel continuare a svolgere questo importante ruolo di garanzia e di alta rappresentanza istituzionale, ricordando ad ognuno di noi, compreso me stesso, quanto sia alto e pregevole indossare l'onere e l'onore della rappresentanza popolare di cui il popolo molisano ha voluto investirci". Lo ha detto, tra l'altro, Salvatore Micone (Udc) rieletto questa sera alla presidenza del Consiglio regionale del Molise nel suo discorso all'Assemblea. "Alla base dell'impegno del Consiglio regionale, della presidenza, dell'Ufficio di presidenza, di tutti i consiglieri, deve esserci una intensa e radicata convinzione della necessità di un forte rilancio della centralità dell'Istituzione Consiglio come centro propulsore per l'attuazione di politiche che perseguono: la coesione sociale tra le persone e fra le diverse articolazioni sociali, rappresentate nelle associazioni economiche, di categoria e sindacali; la tutela della libertà di iniziativa economica, il benessere della persona e la propria autonomia formativa e culturale; il sostegno del diritto allo studio ed alle politiche sociali e sanitarie; la tutela delle persone con disabilità, delle persone non autosufficienti, dei minori e degli adolescenti". (Gru)