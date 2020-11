Covid: Molinari (Lega), Casale Monferrato ideale per conservazione vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte "proporrà al commissario Arcuri la candidatura di Casale Monferrato per la gestione nazionale del vaccino contro il Coronavirus. Sostengo pienamente questa scelta e da piemontese sono felice che le eccellenze del nostro territorio si mettano a disposizione del Paese". Lo dichiara il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. "Casale Monferrato con le sue rinomate aziende del freddo - sottolinea Molinari - ha sviluppato un know-how di assoluto valore in grado di garantire una refrigerazione con temperature fino a meno 80 gradi, ideali per la conservazione del vaccino anti-Covid. Mi auguro che il commissario Arcuri tenga conto delle competenze specifiche di Casale Monferrato in una scelta fondamentale per l'intero Paese".(Com)