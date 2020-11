Covid: De Luca, in Campania abbiamo fatto triplo miracolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi in Campania abbiamo fatto il triplo miracolo: il primo è l’uscita dal commissariamento con approvazione del piano ospedaliero che non avevamo, senza non avremmo avuto piano per il personale e non avremmo fatto assunzione. Eravamo ultimi nei Lea, li abbiamo quasi raddoppiati, abbiamo realizzato le reti di emergenza e urgenza. Abbiamo potato la Campania fuori dal commissariamento di uan anno e mezzo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Il seconeo miracolo durante la prima epidemia, non era sconato che andasse come è andata e fatto n modo che livello più basso di mortalità Covid nonostante i livelli di densità abitativa. In estate abbiamo uniformato la situazione del nostro Paese, in queste condizioni stiamo facendo il terzo miracolo per salvare la Campania. Abbiamo 17mila dipendenti in meno rispetto al Veneto che ha un milione di abitanti in meno. Abbiamo iniziato con assunzioni ma livello così squilibrato in dotazione personale che quello che abbiamo fatto è davvero un miracolo". (Ren)