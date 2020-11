Covid: De Luca, Di Maio e M5s volevano commissariamento sanità campana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi dobbiamo collaborare con tutti ma se un ministro del governo fa sciacallaggio, la collaborazione diventa complicata. Di Maio è tra i responsabili di un tentativo fatto per mantenere commissario esterno della sanità. Provate a immaginare cosa sarebbe oggi la Campania col commissariamento, nelle condizioni della Calabria: tre commissari nominati e scomparsi dopo 48 ore. Io per carità di patria evito di commentare quello che è stato fatto in Calabria: ma questo sarebbe stato il destino della Campania. Questi signori si scusino con Campania e tacciano". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)