Covid: prefetto Napoli incontra direttore 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattinata il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha incontrato il direttore della Centrale operativa territoriale del 118 di Napoli, Giuseppe Galano. Nell’occasione, si è proceduto ad approfondire - nel contesto della tutela generale della sicurezza pubblica e dei livelli essenziali delle prestazioni - il tema del funzionamento del sistema del 118 e del connesso servizio delle autoambulanze, nell’attuale situazione emergenziale, già oggetto della riunione di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica del 9 novembre scorso. "Al riguardo - spiega la Prefettura in una nota - con riferimento ad alcune criticità registratesi, è emerso che la tempistica di arrivo delle ambulanze è condizionata, in questa fase di pandemia, alla necessità di provvedere preliminarmente alla specifica vestizione degli operatori e alla sanificazione dei mezzi dopo ogni intervento. Inoltre, una quota del personale in servizio presso il 118 risulta positivo al Covid-19 con conseguente difficoltà di organico per la copertura dei turni nelle 24 ore. La Centrale Operativa è altresì gravata da numerose chiamate non finalizzate a richieste di soccorso bensì ad acquisire informazioni, circostanza che determina l’intasamento dei centralini. In prospettiva, il servizio l’Asl Napoli 1 ha già provveduto all’acquisto di 4 nuove ambulanze e sono in corso le procedure per l’acquisizione di altre 24. Al termine dell’incontro è stato concordato di mantenere un costante contatto per aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e valutare eventuali iniziative comuni per fronteggiare al meglio l’emergenza in atto".(Ren)