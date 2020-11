Governo: Cdm impugna una legge regionale di Puglia e di Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è tenuto questa mattina, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quattro leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare la legge della regione Puglia n. 30 del 21/09/2020, recante "Istituzione dei parchi naturali regionali 'Costa Ripagnola' e Mar Piccolo'", in quanto le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 6, nell'articolo 9, comma 1, lettere f), g) e h), nell'articolo 25, comma 5, e nell'articolo 26, comma 1, lettere g), h) e i), disciplinano gli interventi consentiti all'interno di parchi in modo difforme e peggiorativo rispetto a quanto stabilito nel vigente Pptr (Piano paesaggistico territoriale regionale), e prevedono interventi di bonifica ambientale non coordinati con quelli stabiliti dallo Stato, in contrasto con l'articolo 145, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché con gli articoli da 239 a 245 del Codice dell'ambiente, violando così l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; la legge della regione Sardegna n. 24 dell'11/09/2020, recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore", in quanto l'articolo 11, comma 2, l'articolo 13, comma 1, e l'articolo 47, comma 9 - riguardanti, rispettivamente, la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice aziendali e la nomina dei commissari straordinari delle aziende sanitarie - invadono la competenza concorrente statale con riferimento ai principi fondamentali dettati nella materia della tutela della salute, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. (segue) (Com)