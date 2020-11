Governo: Cdm impugna una legge regionale di Puglia e di Sardegna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha poi deciso di non impugnare la legge della regione Sardegna n. 26 del 05/10/2020, recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni"; la legge della regione Sardegna n. 27 del 05/10/2020, recante "Implementazione di ulteriori servizi di trasporto pubblico locale e scolastico al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19". (segue) (Com)