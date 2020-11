Covid: Mastella, Salvini ha pagato la multa presa a Benevento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervistato a Rai Radiouno ha confermato ai conduttori che la multa a Salvini, presa a Benevento, è stata pagata: "Ha dovuto pagare: aveva disobbedito alla norma che prescriveva anche nella mia città la mascherina obbligatoria". "Lui - prosegue Mastella - se ne fregava di mettere la mascherina anche in Parlamento. Quando ci sono delle norme, vanno applicate, soprattutto per uno che fa politica, che dev'essere d'esempio rispetto agli altri: non applicarla era una cosa che non mi piaceva, quindi quando ho visto quest'immagine l'ho mostrata ai vigili". Alla domanda sui cambi di casacca l'ex onorevole ha aggiunto: "Qui si va da una parte all'altra, nel tentativo di accreditarsi con i nuovi e tentare di essere rieletti. Non ho mai fatto cambi di casacca così. Io ho fatto scelte politiche e fondato partiti, però la gente mi seguiva, i voti sono venuti anche dopo 11 anni di calvari giudiziari". (Ren)