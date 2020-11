Sardegna: al via in nuovo censimento regionale dell'agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della Giunta regionale al Piano regionale di censimento dell'agricoltura e costituito l'apposito Ufficio regionale presso il Servizio statistica regionale ed elettorale della direzione generale della presidenza. Si tratta, in buona sostanza, del censimento dell'agricoltura in Sardegna che, come spiega il presidente della Regione, Christian Solinas "sarà uno strumento fondamentale per la pianificazione degli interventi della Regione in un comparto strategico e servirà a portare avanti la programmazione già avviata dalla Giunta secondo i principi di un'amministrazione efficiente in grado di rispondere alle esigenze di imprese e cittadini". Il Piano regionale, relativo al VII censimento generale dell'agricoltura su scala nazionale che si svolgerà nel 2021, è stato predisposto dall'ufficio di Statistica della Regione dopo la consultazione preliminare della direzione generale dell'Agricoltura e dell'Agenzia Laore. La data di riferimento e di avvio del censimento generale è il 7 gennaio 2021 e le informazioni si riferiranno all'annata agraria 2019-2020, cioè il periodo compreso tra il primo novembre 2019 e il 31 ottobre 2020. (segue) (Rsc)