Covid: De Luca, in Campania non litiga nessuno solo a Napoli un imbecille che litiga da solo

- "Vorrei che fosse chiaro che qui in Campania non sta litigando nessuno, che la Regione è concentrata a lavorare e c’è solo a Napoli un imbecille che litiga da solo, che fa sciacallaggio e aggressioni per nascondere la propria nullità amministrativa e che non ha mosso un dito per contrastare il contagio. Gli altri, invece, sono al lavoro". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Quando sento chi dice “non litigate” mi viene in mente un esempio: tu cammini per i fatti tuoi, poi arriva qualcuno che ti rapina e ti accoltella ma arriva una terza persona che dice non litigate. E non va bene. Bisogna avere il coraggio di dire la verità, poi ti innervosisci".(Ren)