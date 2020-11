Covid: De Luca, arrivo ispettori in Campania è stata cialtronata per frenare sciacalli mediatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti gli sforzi possibili per il massimo di collaborazione e solidarietà con governo nazionale. Se però non vogliamo che siano appelli a tempo perso e restino petizioni di principio si deve parlare chiaro: abbiamo tutti l’intento di cercare unità e collaborazione a condizione che vi siano presupposti senza i quali è tutto impossibile. Il primo è buona educazione e correttezza reciproca, mi riferisco ad alcuni ministri. Un esempio: sono arrivati alcuni ispettori in Campania, una cialtronata propagandistica che serviva, come la zona rossa, a frenare l’ondata di sciacallaggio". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)