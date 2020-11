© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri raggiunti quasi 25mila tamponi. Oggi arriviamo a 27mila tamponi, forse addirittura esageriamo. Nel 70 percento riusciamo a comunicare entro le 24 ore l’esito del tampone. Stiamo completando questo lavoro. Per quanto mi consta, siamo l’unica Regione a fare comunicazione rapida via sms". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)