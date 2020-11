Napoli: de Magistris, non dimentichiamo mai che “tutt’eugual song’ ‘e criature”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le bambine e i bambini non sono i più colpiti sul piano sanitario dal coronavirus, ma sono tra i più dimenticati ai tempi della pandemia. I contraccolpi psicologici e pedagogici sono per loro pesanti, soprattutto per i più poveri e i più fragili. Per i nostri piccoli questi mesi non torneranno più. Ai loro sorrisi momentaneamente perduti non facciamo mancare le nostre azioni per aiutarli e soprattutto le nostre carezze. Non dimentichiamoci mai che 'tutt'eugual song' 'e criature'. Bambini di Napoli mi mancate tanto". Così sui social il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in un post sui social in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. (Ren)